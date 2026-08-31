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Футболист "Балтики" - о "Спартаке": показывает лучший футбол в России

Нападающий "Оренбурга" Гедеон Гузина объяснил, почему его команда сделала ставку на оборонительный футбол во встрече 6-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
По словам игрока, оренбуржцы учитывали силу соперника и его амбиции в нынешнем чемпионате.

- Мы играли от обороны, понимали, что нам противостоит хорошая команда, которая претендует на чемпионство и на сегодняшний день показывает лучший футбол в России, - цитирует Гузину "Матч ТВ".

Команды разошлись миром со счётом 1:1. По итогам шести туров "Оренбург" заработал семь очков и располагается на девятой строчке чемпионата России. Следующим соперником команды станет "Акрон" - матч пройдёт 6 сентября.

"Спартак" с 13 баллами занимает второе место в РПЛ. От лидирующего "Краснодара" красно-белые отстают на пять очков.

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