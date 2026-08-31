Футболист "Балтики" - о "Спартаке": показывает лучший футбол в России

- Мы играли от обороны, понимали, что нам противостоит хорошая команда, которая претендует на чемпионство и на сегодняшний день показывает лучший футбол в России, - цитирует Гузину "Матч ТВ".
Команды разошлись миром со счётом 1:1. По итогам шести туров "Оренбург" заработал семь очков и располагается на девятой строчке чемпионата России. Следующим соперником команды станет "Акрон" - матч пройдёт 6 сентября.
"Спартак" с 13 баллами занимает второе место в РПЛ. От лидирующего "Краснодара" красно-белые отстают на пять очков.