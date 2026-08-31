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"Барселона" разгромила "Райо Вальекано" в матче с семью голами

"Барселона" одержала крупную победу над "Райо Вальекано" в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Фото: Getty Images
Встреча завершилась со счётом 5:2.

Гости вышли вперёд уже на 12-й минуте благодаря голу Серхио Камельо. Однако "Барселоне" потребовалось меньше десяти минут, чтобы перевернуть игру: сначала отличился Рафинья, а следом Ламин Ямаль сделал счёт 2:1.

После перерыва Флорьян Лежён отправил мяч в собственные ворота. Камельо вскоре сократил отставание "Райо", оформив дубль, но каталонцы ответили ещё двумя голами. Сначала вновь забил Рафинья, а окончательный результат на 90-й минуте установил Ямаль - 5:2.

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