Дмитрий Песков: реакция россиян на победу над Испанией сопоставима с 9 мая 1945 года

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 17:00 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 21:00 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика 06.07 БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия МексикаМексика БельгияБельгия ЯпонияЯпония Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Дмитрий Песков: реакция россиян на победу над Испанией сопоставима с 9 мая 1945 года

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание издания The Independent, сравнившего празднование россиян после победы сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира–2018 с Испанией с триумфом после окончания Великой Отечественной войны.

"Восторженные и такие эпические оценки триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если посмотреть на улицы многих российских городов вчера, в том числе и Москвы, я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было.

Спорт – он сближает, а не разъединяет. И это честная игра, и в честной игре побеждает, как говорится, сильнейший на данный момент", — цитирует Пескова "Р-Спорт".
Теги: Песков Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 19:54
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17
(3)
№17 Написал: dugnik51 (Сегодня, 20:53) #
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Если делаете ставки -> stavki.webtalk.ru
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№16 Написал: Белый Лис (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Игорь футболист
Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты. Этоя о том, что по какому принципу глава государства подобрал себе в секреташи Пескова?

А у тебя в секретаршах доктор наук?
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№15 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 20:44) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года


Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты. Этоя о том, что по какому принципу глава государства подобрал себе в секреташи Пескова?


--------------------
Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
№14 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:36) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
идиот
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№13 Написал: Realist2000 (Сегодня, 20:34) #
  • +3
  •  (5)

С бодуна что-ли?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№12 Написал: Яamon (Сегодня, 20:32) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
дебил
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:26) #
  • +1
  •  (3)

это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было.
в 45-м ты тоже лично видел? Сравнил, дУрик!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№10 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: raddarv
Идиот. Нашёл с чем сравнивать. Святой праздник можно сказать сравнивать с этим убожеством. Не знаю как у вас но у нас в провинции пару пьяных мужиков поорали и тишина. Смотрели многие конечно, но чтоб орать и восхищаться посмотрев на этих обосравшихся футболистов, такого не было.

Желчегонные пропей.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: raddarv (Сегодня, 20:15) #
  • +6
  •  (12)

Идиот. Нашёл с чем сравнивать. Святой праздник можно сказать сравнивать с этим убожеством. Не знаю как у вас но у нас в провинции пару пьяных мужиков поорали и тишина. Смотрели многие конечно, но чтоб орать и восхищаться посмотрев на этих обосравшихся футболистов, такого не было.
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№8 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 20:15) #
  • +6
  •  (8)

опять пургу несет усатый
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: Белый Лис (Сегодня, 20:14) #
  • +3
  •  (11)
online

Идиот. Он хоть отдает себе отчет, с чем сравнивает, тварь?
Цитата: Volodia379
Что тогда были голодные и бедные что сейчас!

Можешь приходить ко мне вечером, я подам тебе на хлеб, голодающий мусор. На водку не проси.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Старый маразматик г .ГЛУПОВ (Сегодня, 20:14) #
  • -1
  •  (7)

Пучеглазый охуел !Он такой же м,,,как его пахан Володенька !
Регистрация: 23.11.2007 [жалоба]
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:12) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Говори да не заговаривайся, клоун мля!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 20:09) #
  • +8
  •  (10)

Гр*** стыд
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 20:06) #
  • +5
  •  (7)

И этот ополоумел.

Давайте, мужики, долбаните хорватов. Просто, без метафор!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:03) #
  • -3
  •  (9)

Что тогда были голодные и бедные что сейчас! Он это имел ввиду! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 19:58) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Челси»
Какой-же ты тупой...


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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