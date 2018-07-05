Перед матчем Россия – Хорватия российские банки урегулировали долг крупнейшего хорватского ретейлера в 1,4 млрд евро

Сегодня в столице Хорватии — Загребе — большая часть кредиторов одобрили план урегулирования долга крупнейшего хорватского продуктового ретейлера — компании Agrokor, по которому Сбербанк станет владельцем 39% депозитарных расписок холдинга, ВТБ — 7%.Общий долг компании перед кредиторами — 4,6 млрд евро. Из них Сбербанку Agrokor должен около 1,1 млрд евро, ВТБ — около 300 млн евро.Как отмечает издание, суд должен согласовать утвержденный план до 10 июля этого года.