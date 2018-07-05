Перед матчем Россия – Хорватия российские банки урегулировали долг крупнейшего хорватского ретейлера в 1,4 млрд евро

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Перед матчем Россия – Хорватия российские банки урегулировали долг крупнейшего хорватского ретейлера в 1,4 млрд евро

Сегодня в столице Хорватии — Загребе — большая часть кредиторов одобрили план урегулирования долга крупнейшего хорватского продуктового ретейлера — компании Agrokor, по которому Сбербанк станет владельцем 39% депозитарных расписок холдинга, ВТБ — 7%.

Общий долг компании перед кредиторами — 4,6 млрд евро. Из них Сбербанку Agrokor должен около 1,1 млрд евро, ВТБ — около 300 млн евро.

Как отмечает издание, суд должен согласовать утвержденный план до 10 июля этого года.

"Ведомости"
Теги: Сборная Хорватии Сборная России
Сегодня, 16:29
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21
(2)
№21 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:56) #
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Цитата: METRo
Начнём с того, что мы не самые богатые! А если Вы говорите,что судью можно купить(да таким образом,чтобы НИКТО не заметил), то его их бы покупали страны более богатые, которые не меньше нашего хотят выигрывать на международных аренах! Не так ,ли?

Ну почти что так, как Вы говорите. Если бы кот имел могущество в современном мире, то достаточно было посмотреть на судью. Нервный тик, левая нога хромает а недостаток витаминов плохо сказывается на самочувствии судьи. Да, достаточно пустить пыль в глаза судье и жмурик в кармане. синьор.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№20 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 18:46) #
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online

Футбольный матч сборных России и Хорватии на чемпионате мира рассудит команда арбитров из Бразилии, - сообщает ФИФА. Если вдруг победим: У нас в команде есть бразилец. Россия входит в БРИКС. Остап Бендер мечтал уехать в Рио-де-Жанейро. Какие ещё нужны доказательства нечестности?

joy
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№19 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:43) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Ура мы в полуфинале. Там ничего в Бразилии регулировать не надо?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№18 Написал: 120220 (Сегодня, 18:42) #
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Болеет за:
«Урал»
ИДИОТЫ, ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО ПИСАТЬ ПЕРЕД ИГРОЙ. ЧТО БЫ ВСЕ ОБСУЖДАЛИ НОВОСТЬ, ЧТО МЫ КУПИЛИ ХОРВАТОВ. МОЖЕТ ТОГДА ИГРОКАМ И НА ПОЛЕ НЕ ВЫХОДИТЬ. ГНАТЬ НАДО СПЕЦИАЛИСТА НОВОСТЕЙ ЭТОГО САЙТА.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
№17 Написал: Рома Филипов (Сегодня, 18:35) #
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нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 5.07.2018 [жалоба]
№16 Написал: METRo Химки (Сегодня, 18:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Химки»
yuri
Начнём с того, что мы не самые богатые! А если Вы говорите,что судью можно купить(да таким образом,чтобы НИКТО не заметил), то его их бы покупали страны более богатые, которые не меньше нашего хотят выигрывать на международных аренах! Не так ,ли?
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:53) #
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  •  (2)

Цитата: METRo
Если бы именно так делались дела , то все было бы по другому! . Могу рассказать,как было бы(пофантазировать) если вам интересно.


Очень интересно . сэр. Слушаю.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: METRo Химки (Сегодня, 17:51) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Химки»
yuri
Если бы именно так делались дела , то все было бы по другому! . Могу рассказать,как было бы(пофантазировать) если вам интересно.
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:45) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: METRo
yuri Риск слишком велик. Да и случаев таких,вроде, не было(если не ошибаюсь)
А вот в нац чемп были ,и в ЕК тоже бывали. Но там клубы. А тут НАЦИОНАЛЬНАЯ команда! Никто не будет на таком уровне( в наш век открытости) рисковать репутацией страны!


Об этом позаботятся важные люди, сэр. Всё будет чисто , не волнуйтесь. В нашем антикоррупционном государстве жена Цезаря вне подозрений, синьор.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: METRo Химки (Сегодня, 17:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Химки»
yuri Риск слишком велик. Да и случаев таких,вроде, не было(если не ошибаюсь)
А вот в нац чемп были ,и в ЕК тоже бывали. Но там клубы. А тут НАЦИОНАЛЬНАЯ команда! Никто не будет на таком уровне( в наш век открытости) рисковать репутацией страны!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:29) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хм... не замахнуться ли нам на полуфинал? smirk


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:29) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: METRo
На ЧМ невозможно что-то и кого-то купить!

От чего же нельзя? Покупаешь судью- левый пеналь и дело в шляпе.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: METRo Химки (Сегодня, 17:14) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Химки»
Что интересно, если наши выиграют, то основная версия будет, именно та, о которой сейчас говорят в шутку. И никому не будет интересно, что это полная ерунда!
На ЧМ невозможно что-то и кого-то купить!
Говорю это специально для ДЕБИЛОВ, которые верят в эту версию!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 17:13) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Заговоры? frowning Это к кб confused
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Надо согласовать до 21 .00 седьмого июля .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
А какое отношение эта новость имеет к футболу.


ПЕРЕД МАТЧЕМ РОССИЯ – ХОРВАТИЯ flushed


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 16:44) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А какое отношение эта новость имеет к футболу.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№4 Написал: Белый Лис (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: VitL
ничо не понял... они разделили меж собой долговые расписки. Это называется "урегулировать долг"?

Хайп - все, смысл - ничто.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 16:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ничо не понял... они разделили меж собой долговые расписки. Это называется "урегулировать долг"?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Теперь все будут говорить, что Сбербанк и ВТБ купили победу над Хорватией?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: ANTON-NSK Новосибирск (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну все победа))))
Регистрация: 16.06.2018 [жалоба]
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