Владимир Гранат не отдал ни одного точного паса. Это антирекорд ЧМ

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Владимир Гранат не отдал ни одного точного паса. Это антирекорд ЧМ

Защитник сборной России Владимир Гранат установил антирекорд чемпионатов мира, начиная с 1966 года, сообщает Opta.

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 - по пенальти) он провел наибольшее время на поле (75 минут), при этом не отдав ни одного точного паса. Защитник коснулся мяча 11 раз и сделал пять передач.
Теги: Гранат Сборная России
Вчера, 22:18
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17
(1)
№17 Написал: pisto (Вчера, 23:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
От этого еще больше охереваешь, как мы смогли пройти испанцев!!!???
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№16 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:39) #
  • +2
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online

Цитата: MAG554
занятная математика. из 11 касаний 5 передач кому? сопернику, в аут? остается еще 6. куда? тема ТТД не раскрыта.

Раскрываю: или коснулся -- и в аут/за лицевую; или консуляся мяча, но им не овладел; или овладел, но мяч обратно отобрали... (и так 6 раз). А из оставшихся пяти -- все передачи НЕ прошли. Короче, как бревно все ТТД с мячом исполнил. sleepy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№15 Написал: iDEAD Череповец (Вчера, 23:31) #
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выыничегонепонимаети мыжепрошлив1/4 кококококо
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№14 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
занятная математика. из 11 касаний 5 передач кому? сопернику, в аут? остается еще 6. куда? тема ТТД не раскрыта.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№13 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 23:14) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Легенда!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: Angelsh (Вчера, 23:01) #
  • -1
  •  (3)
online

Классический игрок сборной России. Там все такие.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№11 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 22:51) #
  • +2
  •  (6)
online

Ну чего напали-то. Человек играл грамотно, по позиции: ни себе, ни людям! sweat_smile
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 22:45) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Хмм да это по круче чем Кержаков
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№9 Написал: Белый Лис (Вчера, 22:43) #
  • +5
  •  (9)

Получается в конце второго тайма мы против испанцев вдевятером играли (минус еще Смолов)
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 22:39) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
До Акинфеева далеко
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№7 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 22:37) #
  • -7
  •  (11)
online

В Зину - там таких недокомплект
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:36) #
  • -1
  •  (3)

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: Он_вам_не_димон (Вчера, 22:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
молодчик
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Вчера, 22:26) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Красава! Вот уж рекорд так рекорд. :))) Хрен кто в обозримом будущем сможет покушаться на это достижение :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: XUMKA мос.обл (Вчера, 22:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Он еще за три матча не одного паса не отдаст
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 22:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Чудо просто!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Клим Климов (Вчера, 22:19) #
  • +2
  •  (4)

Жесть!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
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