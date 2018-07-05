Владимир Гранат не отдал ни одного точного паса. Это антирекорд ЧМ

Защитник сборной России Владимир Гранат установил антирекорд чемпионатов мира, начиная с 1966 года, сообщает Opta.В матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 - по пенальти) он провел наибольшее время на поле (75 минут), при этом не отдав ни одного точного паса. Защитник коснулся мяча 11 раз и сделал пять передач.