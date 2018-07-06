Около 225 тысяч туристов посетило Самару с начала чемпионата мира

Около 225 тыс. болельщиков из России и других стран мира посетило Самару с начала чемпионата мира. Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики Самарской области."За первые две недели турпоток в Самару составил 224 тыс. человек. Средний рост турпотока по 11 городам-организаторам составляет 74%, по Самаре этот показатель по предварительным данным находится на уровне 100%", - говорится в сообщении.В департаменте добавили, что на данный момент в Самаре работают 202 предприятия для размещения туристов, которые рассчитаны на 12,7 тыс. мест. Туристы также размещаются в квартирах и на борту стоящих на речном вокзале теплоходов.