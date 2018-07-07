Мандрыкин: дель Боске прав - наша игра торжество антифутбола, но хорватов мы пройдем

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 17:00 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 21:00 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Мандрыкин: дель Боске прав - наша игра торжество антифутбола, но хорватов мы пройдем

Бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин не сомневается, что сборная России выйдет в полуфинал.

"Ни секунды не сомневаюсь, что мы пройдем Хорватию! Будет легче, чем с Испанией. Я знаю хорватов, мы играли с Оличем. Им даже режим нарушать не надо, - они и так расслабленные, пьют кофеек, им все по фигу... Но тактика у России на этот матч должна быть совсем другая. То, что творили на поле против испанцев, не прокатит. Если б не играли в тот вечер наши, я бы выключил телевизор. Смотреть на это было очень сложно.

Как сказал дель Боске - торжество антифутбола", - сказал Мандрыкин.

Спорт-Экспресс
Теги: Мандрыкин Сборная Хорватии Сборная России
Сегодня, 12:43
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5
(4)
№5 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
При чём здесь "автобус", антифутбол? Вынудили испанцев перекатывать мяч поперёк поля, улучшать процент точного паса. Что, испанцы много создали? Даже гол - автогол.
Наши им забили? Забили. И ещё моментики были. Значит и атаковали мы. А что, надо было с шашками наголо на танки?
А Хорватия по-круче Испании сейчас. Чемпионами будут или Хорваты или Бельгийцы. Так что нашим только от обороны и играть. А то повторение Уругвая будет.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:26) #
  • -1
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online

С Хорватами не проскочит. Это не перенасыщенные победами испанцы. Хотя буду рад если пройдут
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: casabl (Сегодня, 13:24) #
  • -1
  •  (1)
online

Эстэты, мля, может кто-нить указать в победе России над Испанией нарушения регламента ФИФЫ , правил игры в пинание пузыря с воздухом (футбола), или судейских ошибок или подкупа судей, команды противника по ристалищу или ещё чаво-нить?
Что значит "антифутбол"? Что значит "антибокс" ? Что значит "антитеннис" "антишашматы"?
Если вы не готовы преодолеть соперника в рамках правил, значит вы пораженец. И некуй навязывать свои эстетические реминисценции и диктовать манеры игры. Результат, достигнутый допустимыми средствами - законный результат.
Счёт на табле видели? Неееет? Andare via.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: Angelsh (Сегодня, 13:09) #
  • +1
  •  (1)

Когда начинается такое шапкозакидательство - значит жди поражения. Игроки сборной России и так значительно ниже классом, а если начинается ещё и шапкозакидательство (как ранее в игре со сборной Израиля при Хиддинке) - тогда жди 100% поражения. Идиоты.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 12:56) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это позорище, а не игра была. Надеюсь, что с Хорватами не будут так трусливо играть


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
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