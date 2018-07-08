Домагой Вида: меня просто неправильно поняли

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем, в котором он выкрикнул лозунг "Слава Украине", адресованный болельщикам киевского "Динамо"."Сожалею по поводу того, что некоторые СМИ интерпретировали наше сообщение таким образом. Это однозначно не было политическим посланием, а просто благодарность за поддержку из Украины, где я с Вукоевичем провёл несколько лет. Так что меня просто не так поняли.У нас не было намерения кого-то оскорбить. На протяжении карьеры у меня были партнёры из разных стран, и я уважаю каждого из них. У меня много друзей на Украине, есть друзья и в России. И я горжусь всеми ими. Я с радостью общаюсь на русском языке и получаю удовольствие от российского гостеприимства на чемпионате мира — 2018. Искренне надеюсь, что наши с Вукоевичем высказывания воспримут только как слова благодарности нашим друзьям из Украины за их поддержку – не в матче с Россией, а по ходу всего турнира", – сказал Вида.