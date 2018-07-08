Домагой Вида: меня просто неправильно поняли

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Домагой Вида: меня просто неправильно поняли

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем, в котором он выкрикнул лозунг "Слава Украине", адресованный болельщикам киевского "Динамо".

"Сожалею по поводу того, что некоторые СМИ интерпретировали наше сообщение таким образом. Это однозначно не было политическим посланием, а просто благодарность за поддержку из Украины, где я с Вукоевичем провёл несколько лет. Так что меня просто не так поняли.

У нас не было намерения кого-то оскорбить. На протяжении карьеры у меня были партнёры из разных стран, и я уважаю каждого из них. У меня много друзей на Украине, есть друзья и в России. И я горжусь всеми ими. Я с радостью общаюсь на русском языке и получаю удовольствие от российского гостеприимства на чемпионате мира — 2018. Искренне надеюсь, что наши с Вукоевичем высказывания воспримут только как слова благодарности нашим друзьям из Украины за их поддержку – не в матче с Россией, а по ходу всего турнира", – сказал Вида.

Официальный сайт Хорватского футбольного союза
Теги: Сборная Хорватии Сборная России Динамо Киев
Сегодня, 21:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
28
(15)
№28 Написал: casabl (Сегодня, 22:24) #
  • -2
  •  (2)
online

Ничего удивительно . Известно откуда у таких выражений ноги растут:
фрицы в качестве надзирателей в концлагерях предпочитали хорватов, прибалтов и наших "братьев"-западенцев, галицаев. И собак не нужно.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№27 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (5)
online

Правильно тебя поняли, усташская гнида.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№26 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Поздно пить Боржоми, уважаемый! Пора переходить на политуру!


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№25 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
Поменяй клуб за который ты болеешь и не позорь ЦСКА

на этой неделе он болельщик ЦСКА. Терпите )))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№24 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
гавно педали назад закрутило


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№23 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 22:01) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Белый Лис
Вам бы того хотелось?

Конечно. Мне противно, что президент моей страны с нациками, которые тысячами убивают русских ручкается и торгует. Тебя я вижу это полностью устраивает
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№22 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:00) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№21 Написал: Злой волк Россия (Сегодня, 22:00) #
  • +1
  •  (3)
online

Я что-то пропустил? Когда в России на законодательном уровне запретили лозунг "Слава Украине"?

Не за горами время, когда за фразу "Слава украине" можно не только в России, но и на Украине, получить в е..ло! Особенно после того, как на Украине болели за сборную России. Динамо Киев - легенда не столько украинского, сколько советского футбола. За этот клуб болеют много нормальных адекватных людей. И поступок этих двух дебилов - ни что иное, как плевок в душу простых поклонников легендарного клуба. Вида и Вукоевич таким поступком отвернули от себя любителей футбола не только в России, но и на Украине и даже Хорватии.
Регистрация: 15.06.2016 [жалоба]
№20 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Откуда у тебя друзья в России,дурачок если ты здесь вообще не играл.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№19 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 21:56) #
  • +6
  •  (8)
online

Почему после матча с Данией ты привет хохлам не передал,уроды.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№18 Написал: Белый Лис (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Филимонов
Мож для начала надо разорвать дипломатические и торговые отношения со страной, где этот лозунг вторым гимном стал?

И что это даст?
Цитата: Филимонов
Будьте последовательны и начинайте проклинать за это Путина.

Вам бы того хотелось?
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№17 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: ластелинОвец
Нормальные люди все понимают. Ненужно обращать на ватное быдло

Поменяй клуб за который ты болеешь и не позорь ЦСКА smirk Ты же не россиянин вообще, от тебя просто вонью прет как от укросвиньи smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№16 Написал: SHRЕК (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (4)

йобаная мразь scream
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№15 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 21:51) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
нет, но стоило бы, потому что "Слава Україні!Героям слава!" это неприкрытая калька с немецкого "Heil Hitler! Sieg Heil!"

Мож для начала надо разорвать дипломатические и торговые отношения со страной, где этот лозунг вторым гимном стал? В таком случае я бы понял весь ваш визг. А так... Президент России с главным фюрером Украины ручкается и договоры подписывает. Будьте последовательны и начинайте проклинать за это Путина. Слабо, киселевоголовые?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:45) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Пошел на попятный.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№13 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:44) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Филимонов
Я что-то пропустил? Когда в России на законодательном уровне запретили лозунг "Слава Украине"?

нет, но стоило бы, потому что "Слава Україні!Героям слава!" это неприкрытая калька с немецкого "Heil Hitler! Sieg Heil!" (Слава Гитлеру! Победе слава!)
Как и другой ныне популярный в Скакуасии лозунг «Україна понад усе!» (Украина превыше всего) является калькой с немецкого "Deutschland uber alles" (Германия превыше всего)
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№12 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 21:43) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да успокойтесь вы все. Да разве это главное сегодня? Все нормально.
Праздник на дворе продолжается. Давайте оговорить о нас.

Меня поразило вот что, ребята.
Это наш ТРЕНЕР. Когда и как я это понял? Нет не во время турнира.
Из слов ребят после проигрыша. После проигрыша, хотя это не было проигрышем. Они говорили о тренере прежде всего. Они говорили: Это настоящий тренер! Я думал почему они так говорили. Но кажется понял. Да и сам Сааламыч как то раскололся. Он сказал: Я разговаривал с ребятами, я разговаривал с каждым, с разговаривал много раз, с уговаривал и убеждал их. О чем он говорит? Об очень многом, но самое главное вот в чем мне кажется. Он относился к ним как к людям, как к равным. И ребята это поняли. И все вернули, и играли за тренера в том числе.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 21:39) #
  • -11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
за такое могут из страны только так выдворить

Я что-то пропустил? Когда в России на законодательном уровне запретили лозунг "Слава Украине"? За что его выдворять? Киселевоголовые, вы ваще eбaнулися?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 21:39) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: CHUCK NORRISS
Надо журналистам спросить у него-
Кем для вас является Cтeпaн Бaндepa,героем или преступником?
Если у него с головой все в порядке,он скажет -естественно,преступником!
Вот тогда он ощутит всю "любовь" украинских друзей!!!

есть вероятность, что он скажет "а это кто?" smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Этих ребят тоже неправильно поняли. Они просто передавали привет своим итальянским партнерам
My Webpage
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: CHUCK NORRISS Россия (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Надо журналистам спросить у него-
Кем для вас является Cтeпaн Бaндepa,героем или преступником?
Если у него с головой все в порядке,он скажет -естественно,преступником!
Вот тогда он ощутит всю "любовь" украинских друзей!!!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№7 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 21:33) #
  • -17
  •  (23)
Болеет за:
ЦСКА
Нормальные люди все понимают. Ненужно обращать на ватное быдло


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:31) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
а чего тут понимать, если есть такое видео?
за такое могут из страны только так выдворить


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
проститутка ты короче )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:27) #
  • +6
  •  (12)

Тебя ПЕТУХ правильно поняли....ты мог сказать..слава клубу где ты играл...думаю Чорлука тебя ПЕТУХ ПОСТАВИТ НА МЕСТО....ПОЛОЖЕННОЕ.ПЕТУХУ...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 21:26) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ростов»
партнёры у него были из разных стран.....интернаци а н а л ьный ты харватик
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№2 Написал: Белый Лис (Сегодня, 21:25) #
  • +6
  •  (16)
online

Поздняк метаться, зигователи. Мозги раньше нужно было включать.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 21:22) #
  • +10
  •  (16)
online

да, да неправильно smile Но слышать свист когда мяч будет у него, и аплодисменты когда против него будут нарушаться правила ему придется smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.