Федотов - о российском арбитре: я бы поднял вопрос, зачем он вообще нужен в РПЛ

"На 79-й минуте Танашев показал красную Тормене после вмешательства VAR. Здесь мог бы подсказать резервный, поскольку находился от эпизода метрах в семи, в то время как Танашев - в 25. Вопрос в том, что резервный не только таблички поднимает и успокаивает тренеров, а должен помогать главному.
И подобным образом относиться к своей работе - такое себе. Я бы поднял вопрос, зачем этот арбитр вообще нужен в Премьер-Лиге. Даже в качестве резервного", - сказал Федотов "Чемпионату".
В субботу, 10 октября, состоялся матч десятого тура чемпионата России между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом". Главным арбитром игры был Инал Танашев, резервным - Игорь Капленков. Встреча проходила на домашнем стадионе черно-зеленых - "Ozon Арене". Команда Сергея Семака одержала гостевую победу со счетом 3:2.
Игорю Капленкову 36 лет. В текущем сезоне он отсудил два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одну игру в Кубке России.