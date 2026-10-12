Гусев объяснил неудачную игру "Динамо" в Казани и похвалил Шварца

Фото: ФК "Динамо"

"Приезжает человек со своими идеологией, видением, футбольным пониманием, тренировочным процессом. У него можно и российским тренерам учиться. Все аргументировано и понятно. То же самое могу сказать о Карседо — это в плюс нашему футболу", — заявил Гусев.