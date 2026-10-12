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Гусев объяснил неудачную игру "Динамо" в Казани и похвалил Шварца

Бывший наставник "Динамо" Ролан Гусев в эксклюзивном интервью Rusfootball.info объяснил сложности московской команды в матче с "Рубином" и высоко оценил работу главного тренера Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо"
Гусев считает, что пауза на встречи национальных сборных негативно повлияла на игровой ритм бело-голубых. До перерыва команда набрала хороший ход, а футболисты начали лучше понимать требования тренерского штаба.

"Вот им как раз пауза была некстати. Стали "двигать" хорошо, понимать требования Шварца, хотели продолжать на одном дыхании. Но все равно добились результата, три очка, тоже на первом месте", — отметил специалист.

При этом Гусев подчеркнул, что победа даже при не самой выразительной игре является важным показателем для команды, претендующей на высокие места.

Особенно положительно бывший футболист высказался о работе Шварца, назвав приглашение такого специалиста удачным решением.

"Приезжает человек со своими идеологией, видением, футбольным пониманием, тренировочным процессом. У него можно и российским тренерам учиться. Все аргументировано и понятно. То же самое могу сказать о Карседо — это в плюс нашему футболу", — заявил Гусев.

Он также напомнил, что "Динамо" выдало лучший старт за последние 30 лет, и выразил уверенность, что яркая игра команды вскоре вернется.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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