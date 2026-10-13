Хуан Диас: у "Зенита" статус "Реала" или "Барселоны" в России

"Я понимаю масштаб "Зенита" в России: у него статус "Реала" или "Барселоны". У питерцев много классных игроков, например, Глушенков и Энрике. Гении! Каждый тренер мечтает работать с такими", - передает слова Диаса журналист Анар Ибрагимов.
9 августа состоялся матч третьего тура чемпионата России между "Родиной" и "Зенитом". Встреча проходила "дома" у сине-бело-голубых - на "Газпром Арене". Московская команда под руководством Хуана Диаса одержала победу со счетом 2:1.
На данный момент "Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.