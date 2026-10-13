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Хуан Диас: у "Зенита" статус "Реала" или "Барселоны" в России

Бывший тренер "Родины" Хуан Диас сравнил петербургский "Зенит" с "Реалом" и "Барселоной", вспоминая победу над сине-бело-голубыми.
Фото: ФК "Зенит"
Испанский специалист отметил, что каждый тренер мечтает работать с футболистами уровня Максима Глушенкова и Луиса Энрике.

"Я понимаю масштаб "Зенита" в России: у него статус "Реала" или "Барселоны". У питерцев много классных игроков, например, Глушенков и Энрике. Гении! Каждый тренер мечтает работать с такими", - передает слова Диаса журналист Анар Ибрагимов.

9 августа состоялся матч третьего тура чемпионата России между "Родиной" и "Зенитом". Встреча проходила "дома" у сине-бело-голубых - на "Газпром Арене". Московская команда под руководством Хуана Диаса одержала победу со счетом 2:1.

На данный момент "Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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