В понедельник, 12 октября, состоялся матч в рамках второго тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов между "Аль-Насром" и "Нефтчи". Саудовский клуб одержал домашнюю победу со счетом 3:1.
Победу хозяевам обеспечили забитые мячи нападающих Криштиану Роналду и Габриэла Анжело, а также автогол защитника Анваржона Гофурова. За "Нефтчи" голом отличился правый вингер Алишер Одилов.
"Аль-Наср" Роналду уверенно победил "Нефтчи" в азиатской ЛЧ
"Аль-Наср" одержал победу над "Нефтчи" в групповом этапе азиатской ЛЧ.
Фото: ФК "Аль-Наср"