Антон Миранчук может вновь стать игроком "Локомотива"

По информации источника, "Локомотив" находится на связи с Миранчуком, но предметных обсуждений пока не было. Отмечается, что футболист не доволен своей ролью в "Динамо", а разговоров о продлении контракта с бело-голубыми пока не было. В свою очередь красно-зеленые были бы рады подписать игрока.
Антон Миранчук выступает за московское "Динамо" с августа 2025 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник суммарно провел 318 минут в восьми матчах и отметился двумя забитыми мячами. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.
Миранчук является воспитанником "Локомотива". Он защищал цвета клуба с 2012 по 2024 год.