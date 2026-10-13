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Антон Миранчук может вновь стать игроком "Локомотива"

Антон Миранчук может перейти из московского "Динамо" в "Локомотив".
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, "Локомотив" находится на связи с Миранчуком, но предметных обсуждений пока не было. Отмечается, что футболист не доволен своей ролью в "Динамо", а разговоров о продлении контракта с бело-голубыми пока не было. В свою очередь красно-зеленые были бы рады подписать игрока.

Антон Миранчук выступает за московское "Динамо" с августа 2025 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник суммарно провел 318 минут в восьми матчах и отметился двумя забитыми мячами. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". Он защищал цвета клуба с 2012 по 2024 год.

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