Матч "Аль-Насра" Роналду был отложен из-за ракетной опасности

Начало встречи "Аль-Насра" в рамках азиатской Лиги чемпионов было отложен из-за ракетной атаки на Саудовскую Аравию.

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Сегодня, 12 октября, на стадионе "Аль-Аввал Парк" в Эр-Рияде начался матч в рамках Элитной Лиги чемпионов АФК между саудовским "Аль-Насром" и узбекистанским "Нефтчи". Стартовый свисток был запланирован на 21:15 по московскому времени.



Как сообщалось в СМИ, из Йемена была выпущена ракета в сторону города, в котором проходит игра. Начало встречи было отложено на час, так как организаторы оценивали ситуацию.