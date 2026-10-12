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Снейдер высоко оценил игру Батракова за "Галатасарай"

Бывший игрок сборной Нидерландов и "Реала" Уэсли Снейдер высказался о выступлении Алексея Батракова за "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Уэсли Снейдер заявил, что российский полузащитник здорово стартовал в турецком клубе. Он отметил, что хавбек способен долго находиться на топ-уровне.

"Фанаты "Галатасарая" говорят, что Батраков должен стать новым Снейдером в клубе? Я надеюсь на Батракова, на 100%. Алексей - хороший игрок. Он очень хорошо начал в "Галатасарае".
Но здесь не очень просто, нужно быть на топовом уровне на протяжении долгого времени, и он способен на это", - сказал Снейдер "Советскому спорту".

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из "Локомотива" в августе. На данный момент атакующий полузащитник провел за клуб 6 матчей и записал на свой счет 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

Снейдер выступал за "Галатасарай" с 2013 по 2017 год.

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