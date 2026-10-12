Снейдер высоко оценил игру Батракова за "Галатасарай"

Фото: ФК "Галатасарай"

"Фанаты "Галатасарая" говорят, что Батраков должен стать новым Снейдером в клубе? Я надеюсь на Батракова, на 100%. Алексей - хороший игрок. Он очень хорошо начал в "Галатасарае".