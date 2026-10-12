Снейдер высоко оценил игру Батракова за "Галатасарай"

"Фанаты "Галатасарая" говорят, что Батраков должен стать новым Снейдером в клубе? Я надеюсь на Батракова, на 100%. Алексей - хороший игрок. Он очень хорошо начал в "Галатасарае".Но здесь не очень просто, нужно быть на топовом уровне на протяжении долгого времени, и он способен на это", - сказал Снейдер "Советскому спорту".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из "Локомотива" в августе. На данный момент атакующий полузащитник провел за клуб 6 матчей и записал на свой счет 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.
Снейдер выступал за "Галатасарай" с 2013 по 2017 год.