Снейдер - о победной ЛЧ: ЦСКА был одним из самых сильных соперников

"ЦСКА был одним из самых сильных соперников на пути к финалу Лиги чемпионов. Возможно, они даже были самым сильным.Нам было очень тяжело пройти в следующий раунд, они проделали отличную работу. Но финал был наш, как и наша победа в нём", - сказал Снейдер "Советскому спорту".
Московский ЦСКА провел с миланским "Интером" две встречи в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне-2009/2010. В обоих матчах красно-синие минимально уступили со счетом 0:1.
Помимо "армейцев" в том розыгрыше турнира "Интер" встречался с "Барселоной", "Рубином", киевским "Динамо", "Челси" и "Баварией".