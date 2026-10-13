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Снейдер - о победной ЛЧ: ЦСКА был одним из самых сильных соперников

Бывший игрок "Интера" Уэсли Снейдер назвал московский ЦСКА одним из сильнейших соперников в победной для итальянского клуба Лиге чемпионов.
Фото: ФК ЦСКА
Уэсли Снейдер рассказал, что "Интеру" было непросто в матчах с "армейцами".

"ЦСКА был одним из самых сильных соперников на пути к финалу Лиги чемпионов. Возможно, они даже были самым сильным.
Нам было очень тяжело пройти в следующий раунд, они проделали отличную работу. Но финал был наш, как и наша победа в нём", - сказал Снейдер "Советскому спорту".

Московский ЦСКА провел с миланским "Интером" две встречи в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне-2009/2010. В обоих матчах красно-синие минимально уступили со счетом 0:1.

Помимо "армейцев" в том розыгрыше турнира "Интер" встречался с "Барселоной", "Рубином", киевским "Динамо", "Челси" и "Баварией".

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