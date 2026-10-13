"Ньюкасл" разгромно проиграл "Ковентри" в АПЛ

"Ковентри Сити" обыграл "Ньюкасл" с крупным счетом в 6-м туре чемпионата Англии.

Фото: ФК "Ковентри"

Счет в матче открыл хавбек "Ковентри" Джек Рудони. В начале второго тайма преимущество удвоил форвард Сидики Шериф. Далее один мяч отыграл защитник "Ньюкасла" Свен Ботман. Нападающий Эллис Симмс и защитник Стивен Мфуни довели счет до разгромного - 4:1 в пользу небесно-голубых.



На данный момент "Ковентри занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 6 очков. "Ньюкасл" располагается на 11-й строчке с 8 баллами в своем активе.