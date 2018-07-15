"Локомотив" поздравил Чорлуку с серебряной медалью ЧМ-2018

Сегодня, 15 июля, в финальном матче чемпионата мира — 2018 Франция победила Хорватию — 4:2."Локомотив» поздравил защитника хорватской сборной Ведрана Чорлуку с завоеванием серебряной медали чемпионата мира."В составе "Локо" появился вице-чемпион мира! Поздравляем, Чарли!", - говорится в твиттере московского клуба.