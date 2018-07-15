Мария Кожевникова в финале ЧМ болела за Хорватию, так как в сборной Франции много африканцев

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Мария Кожевникова в финале ЧМ болела за Хорватию, так как в сборной Франции много африканцев

Актриса и бывший депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова рассказала о своих предпочтениях в финале чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия (4:2).

"Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Манданда, Нзонзи, которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Юмтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала, Фекира из Алжира.

А во-вторых, я прониклась уважением к капитану сборной Хорватии Луке Модричу. Это именно тот случай, после которого продолжаешь верить, что неважно, из какой ты семьи, где родился и какая тебе жизнь предлагается... Трудолюбие, вера в себя в свою мечту и еще раз трудолюбие вершит справедливость!!! В 6 лет в дом Модрича постучалась беда, его дедушку повесили на площади, семье пришлось уехать из маленькой югославской деревни в соседний город, худой и вечно голодный, тренеры видели его гениальную технику, хотя физическая форма отпугивала, но Лука не сдавался и продолжал тренировать свою выносливость и смог попасть в национальную сборную, а сейчас это один из лучших футболистов мира!!! Реальная мотивация к тому, что невозможное возможно!!!" - написала Кожевникова в Инстаграме.

Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе , Манданда, Нзонзи , которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала , Фекир из Алжира. А во-вторых , я прониклась уважение к капитану сборной Хорватии - к Луке Модричу! Это именно тот случай, после которого продолжаешь верить, что неважно из какой- то семьи, где родился и какая тебе жизнь предлагается... Трудолюбие, Вера в себя в свою мечту и ещё раз трудолюбие вершит справедливость!!! В 6 лет в дом Модрича постучалась беда, его дедушку повесили на площади, семье пришлось уехать из маленькой югославской деревни в соседний город, худой и вечно голодный, тренеры видели его гениальную технику, хотя физическая форма отпугивала, но Лука не сдавался и продолжал тренировать свою выносливость и смог попасть в национальную сборную, а сейчас это один из лучших футболистов мира!!! ( источник КП) Реальная мотивация к тому, что невозможное возможно!!! Поэтому я болею за Хорватию! Вперёд! Удачи, Модрич! P.S. А ещё хочется сенсации , если победит ?? то это будет ?

A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on

Теги: Сборная Хорватии Сборная Франции
Сегодня, 18:27
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28
(3)
№28 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:52) #
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Если бы чёрный континент был белым, это бы не так бросалось в глаза. А, по большому счёту, какое её собачье дело, кто и почему играет за французов?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№27 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:44) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Такс, что тут у нас? Обыкновенный бытовой расизм, неплохо, не понятно только как в голове уживаются полярные мысли: "посмотрите на украине фашисты" и "не буду болеть за Францию там много загорелых ребят"? Шизофрения повсюду.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№26 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:40) #
  • +1
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online

Не африканцев там многовато а негров.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№25 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:37) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
Проигрываем ЧМ - погромы
Выигрываем ЧМ - погромы
Проводим ЧМ - погромы


Национальная традиция однако. Лет через двадцать начнут жарить белых французиков в соборе такой то богоматери. Бокасса станет президентом Франции blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№24 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:35) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Ну и дура!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№23 Написал: нетрал (Сегодня, 19:29) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gnome
как не было у неё мозгов, так и нет.

какой тогда балбес её в депутаты выбрал?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№22 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
что с вами не так??
болела бы францию - чернильница, болела за хорватию - тоже чернильница
сами черные пишут, мол муслимы франции кубок привезли, а франция им?
Мультикультурализм по французски:
Проигрываем ЧМ - погромы
Выигрываем ЧМ - погромы
Проводим ЧМ - погромы


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№21 Написал: ld1964 (Сегодня, 19:26) #
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  •  (4)
online

Пусть будут африканцы, лишь бы не усташи недобитые.
Регистрация: 16.06.2017 [жалоба]
№20 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:23) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Пеле тоже не белый а как за него болели большинство светлокожих!

Что ты несешь?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№19 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 19:20) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
может завтра влюбиться в мощных парней из водного поло.

Вот уж реально ПОЛОвое лечение.
Просто к слову - помню, как Графин, захлебываясь от восторга, рассказывал, мол сегодня-де проиграл Спартак! Хабаровск. Команда. Женская. По водному поло joy
А ты говоришь, эта вон - "внезапная-противоречивая". Не знаешь ты длинноухих! Эльфов, ога


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№18 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:19) #
  • -3
  •  (9)

как не было у неё мозгов, так и нет.


--------------------
Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№17 Написал: jarny (Сегодня, 19:15) #
  • -3
  •  (5)
online

блеснула интеллектом из википедии
Регистрация: 6.02.2009 [жалоба]
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:13) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
отстаньте от девчонки..

они не для этого, а для другого.

*вся такая воздушная, к поцелуям зовущая* ,* вся такая внезапная. противоречивая такая вся* вполне себе может завтра влюбиться в мощных парней из водного поло.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (5)
online

Пеле тоже не белый а как за него болели большинство светлокожих!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№14 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 19:01) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Любители целовать черные дупы негодуют)

Цитата: Черный Лис
Черный Лис

joy
Блеать, эти северные эндейтсы своих южных кастрюлеголовых собратьев перескакали на порядок - и давно... Хулькверниси впередозадые запитер


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: Giovane Elber GElber (Сегодня, 18:54) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Ой Машка зря ты. Ща стока вони будет. Надо думать прежде чем выражать свои мысли...
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 18:54) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ну "ума ей хватило" такой пост опубликовать.
Но поражает упорство, с которым она узнала о корнях каждого из этих футболистов...

Ведь старалась) яндекс спрашивала))) в блокнотик записывала)))
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:53) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Любители целовать черные дупы негодуют)) Могу предложить свою))
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:52) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Xar
расистка?

расиська confused за Францию, За негров!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: скальп (Сегодня, 18:51) #
  • +2
  •  (10)

Все бестолочи в Думе
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№8 Написал: xxd (Сегодня, 18:50) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Xar
расистка?

Скорее пианистка )
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:47) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Александр Иванов
Это футбольные новости? Вы серьёзно? А за кого болел Валентин Аристархович -консьерж нашего дома, вам не интересно узнать?

Не трудно догадаться, если как и ты, он фанат Зенита, то точно не за французских африканцев.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№6 Написал: Xar Москва (Сегодня, 18:46) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
расистка?
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:44) #
  • -7
  •  (13)

Как все-таки много в России расистов, видимо она питерская и заражена бацилой Зенита.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№4 Написал: genna (Сегодня, 18:43) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Ты то "пипец" со своим "рылом" куда лезешь ? Что актриса что депутат полный НОЛЬ.
Регистрация: 13.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:36) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сборная Лимпопо)
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 18:35) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Это футбольные новости? Вы серьёзно? А за кого болел Валентин Аристархович -консьерж нашего дома, вам не интересно узнать?
Кроме того по её ипалу видно, что она пришла на футбол порисоваться. а не поболеть и хотелось бы увидеть видеоинтервью, где она перечисляет французских футболистов и их родину. Что-то я сильно сомневаюсь, что она хотя бы одного знает настолько, чтобы сказать, откуда он родом. Да пусть хотя бы назовёт их всех, лол

Стать футболёром - это невозможное? тупая корова))))))
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:28) #
  • -4
  •  (12)

Слишком много африканцев в жизни было? Неприятные воспоминания?))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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