Мария Кожевникова в финале ЧМ болела за Хорватию, так как в сборной Франции много африканцев

Актриса и бывший депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова рассказала о своих предпочтениях в финале чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия (4:2)."Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Манданда, Нзонзи, которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Юмтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала, Фекира из Алжира.А во-вторых, я прониклась уважением к капитану сборной Хорватии Луке Модричу. Это именно тот случай, после которого продолжаешь верить, что неважно, из какой ты семьи, где родился и какая тебе жизнь предлагается... Трудолюбие, вера в себя в свою мечту и еще раз трудолюбие вершит справедливость!!! В 6 лет в дом Модрича постучалась беда, его дедушку повесили на площади, семье пришлось уехать из маленькой югославской деревни в соседний город, худой и вечно голодный, тренеры видели его гениальную технику, хотя физическая форма отпугивала, но Лука не сдавался и продолжал тренировать свою выносливость и смог попасть в национальную сборную, а сейчас это один из лучших футболистов мира!!! Реальная мотивация к тому, что невозможное возможно!!!" - написала Кожевникова в Инстаграме.