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РФС представил топ лучших арбитров сезона-2025/2026

РФС представил рейтинг арбитров сезона-2025/2026.
Фото: РФС
На первой строчке расположился Кирилл Левников с рейтингом 6,691, на второй - Инал Танашев (6,688). Тройку замкнул Артем Чистяков (6,673).

Пресс-служба Российского футбольного союза отметила, что при оценке учитывались сложность и важность матчей, количество проведённых игр, а также физическая готовность судьи. Для арбитров ВАР критериями служат оценка менеджера ВАР, число верных и ошибочных решений, а также количество матчей за сезон.

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 стал петербургский "Зенит", сине-бело-голубые набрали 68 очков в 30 матчах. Кубок России выиграл московский "Спартак", красно-белые одержали победу над "Краснодаром" в финале (1:1, 4:3 - пенальти).

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