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Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Мануэль Нойер провел свой последний матч за сборную Германии.
Фото: Getty Images
"Был ли это мой последний матч за сборную? Да", - передает слова игрока Kicker со ссылкой на телеканал ARD.

Вчера, 29 июня, состоялся матч в рамках 1/16 финала чемпионата мира-2026 года между сборными Германии и Парагвая. Европейская национальная команда потерпела поражение по итогам серии пенальти (1:1, 3:4 - пен.) и покинула турнир.

Всего за сборную Мануэль Нойер провел 128 матчей, пропустил 123 гола и отыграл 50 встреч на ноль. Контракт 40-летнего голкипера с мюнхенской "Баварией" рассчитан до конца июня 2027 года.

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