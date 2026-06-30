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Экс-тренер "Динамо" оценил возможный переход Тюкавина в "Зенит"

Бывший тренер "Динамо" высказался об интересе "Зенита" к Константину Тюкавину.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист заявил, что у футболиста будет больше шансов выиграть трофеи в петербургском клубе.

"Если Костя действительно решил переходить в "Зенит", то туда ему и дорога.

Любой нормальный футболист хочет выигрывать трофеи и побеждать, и, к сожалению для "Динамо", в "Зените" шансов на трофеи у него будет больше. Плюс там ему предлагают хороший контракт, думаю, любой бы согласился на такие условия", - сказал Силкин "РБ Спорту".

Константин Тюкавин выступает в составе московского "Динамо" с начала января 2021 года. В прошедшем сезоне нападающий провел за клуб 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" готов предложить "Динамо" 30 миллионов за 24-летнего игрока.

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