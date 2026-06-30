Экс-тренер "Динамо" оценил возможный переход Тюкавина в "Зенит"

"Если Костя действительно решил переходить в "Зенит", то туда ему и дорога.
Любой нормальный футболист хочет выигрывать трофеи и побеждать, и, к сожалению для "Динамо", в "Зените" шансов на трофеи у него будет больше. Плюс там ему предлагают хороший контракт, думаю, любой бы согласился на такие условия", - сказал Силкин "РБ Спорту".
Константин Тюкавин выступает в составе московского "Динамо" с начала января 2021 года. В прошедшем сезоне нападающий провел за клуб 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" готов предложить "Динамо" 30 миллионов за 24-летнего игрока.