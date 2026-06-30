Глава "Динамо" высказался о бюджетах топ-клубов РПЛ

"Идем ли мы сразу за "Зенитом" и "Спартаком" по бюджету? Я бы сказал так: есть "Зенит", а далеко позади него пятерка клубов примерно с одинаковыми бюджетами - "Спартак", "Динамо", "Краснодар", ЦСКА и "Локомотив". Между ними разница минимальная", - сказал Ивлев "Спорт-Экспрессу".
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" занял первое место в турнирной таблице, набрав 68 очков. На второй строчке расположился "Краснодар" с 66 баллами в своем активе.
Московские "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА заняли третье (53 очка), четвертое (52 очка) и пятое (51 очко) места соответственно. "Динамо" завершило выступление в сезоне-2025/2026 на седьмой строчке (45 очков).