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Игроки сборной Германии отказались бить решающий пенальти в 1/16 ЧМ - СМИ
Сегодня, 16:56
После вылета немецкой сборной с чемпионата мира стали известны подробности драматичной серии пенальти против Парагвая.
Фото: Getty Images
Как сообщают СМИ, сразу несколько футболистов отказались исполнять шестой 11-метровый удар.
В итоге ответственность на себя взял центральный защитник Джонатан Та. Его удар оказался неточным и поставил точку в выступлении немцев на турнире.
Примечательно, что для 30-летнего игрока этот пенальти стал первым в профессиональной карьере. Помимо Та и пяти футболистов, исполнивших удары в серии ранее, на поле в тот момент находились Леон Горетцка, Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тиав и Мануэль Нойер.
Германия проиграла Парагваю в серии пенальти (1:1, пен - 3:4) и завершила выступление на мундиале уже на стадии 1/16 финала. До этого немцы дважды подряд не выходили из группы на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах.
Источник: Bild
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Сборная Германии
Сборная Парагвая
Мануэль Нойер
Леон Горецка
Опубликовал:
Данил Пелих
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