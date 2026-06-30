Игроки сборной Германии отказались бить решающий пенальти в 1/16 ЧМ - СМИ

После вылета немецкой сборной с чемпионата мира стали известны подробности драматичной серии пенальти против Парагвая.

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Как сообщают СМИ, сразу несколько футболистов отказались исполнять шестой 11-метровый удар.



В итоге ответственность на себя взял центральный защитник Джонатан Та. Его удар оказался неточным и поставил точку в выступлении немцев на турнире.



Примечательно, что для 30-летнего игрока этот пенальти стал первым в профессиональной карьере. Помимо Та и пяти футболистов, исполнивших удары в серии ранее, на поле в тот момент находились Леон Горетцка, Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тиав и Мануэль Нойер.



Германия проиграла Парагваю в серии пенальти (1:1, пен - 3:4) и завершила выступление на мундиале уже на стадии 1/16 финала. До этого немцы дважды подряд не выходили из группы на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах.



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