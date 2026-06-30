Как сообщает источник, красно-белые готовы заплатить за голкипера "Сочи" Александра Дегтева один миллион евро. При этом руководство сочинцев пока не приняло окончательного решения относительно будущего футболиста.
Дегтев - воспитанник академии сине-бело-голубых. В июле 2023 года он перешел из "Зенита" U-17 во вторую команду "Сочи". В РПЛ игрок дебютировал в конце мая 2024 года и постепенно стал основным голкипером клуба.
В прошлом сезоне Александр провел 20 матчей во всех турнирах, пропустил 40 голов и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Источник: Metaratings
"Спартак" предложил миллион евро за воспитанника "Зенита" - источник
Фото: ФК "Сочи"