Талалаев пригласил Смолова в "Балтику": я тебе рекомендую подумать

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев обратился к Федору Смолову.

Фото: ФК "Краснодар"

"Я тебе говорю - ты рано закончил. Если мы сейчас поищем (нападающего) и никого не найдем, я тебе рекомендую подумать. У нас когда Хиль уходит с поля, еще минут 25-30 остается, где можно показать свое мастерство", - сказал Талалаев Смолову на Youtube-канале Smol Talk.