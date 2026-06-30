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Талалаев пригласил Смолова в "Балтику": я тебе рекомендую подумать

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев обратился к Федору Смолову.
Фото: ФК "Краснодар"
Российский специалист заявил, что Федор Смолов рано закончил профессиональную карьеру.

"Я тебе говорю - ты рано закончил. Если мы сейчас поищем (нападающего) и никого не найдем, я тебе рекомендую подумать. У нас когда Хиль уходит с поля, еще минут 25-30 остается, где можно показать свое мастерство", - сказал Талалаев Смолову на Youtube-канале Smol Talk.

По итогам сезона-2024/2025 Федор Смолов суммарно провел 817 минут в 24 матчах за "Краснодар", забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

В августе 2025 года форвард был включен в заявку медийного клуба Broke Boys в Кубке России. На счету игрока 3 матча, 2 гола и 1 голевая передача.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

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