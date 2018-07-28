Станислав Черчесов станет кавалером ордена Александра Невского

Сегодня в Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина с футболистами сборной России по футболу, дошедшими нынешним летом до 1/4 финала на чемпионате мира.В ходе встречи стало известно, что главный тренер команды Станислав Черчесов будет награжден орденом Александра Невского.Орден Александра Невского присуждается гражданам РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.Ранее орденом Александра Невского награждались политики Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Борис Грызлов, патриарх Кирилл, тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, космонавт Валентина Терешкова, физик Жорес Алферов, виолончелист Сергей Ролдугин и многие другие известные россияне.