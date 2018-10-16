Французы 19-е по владению мячом и 28-е по пробегу за матч - ФИФА опубликовала отчет о Чемпионате мира в России

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
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Группа технического анализа FIFA(TSG) опубликовала отчет о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018, в который вошли подробные статистические данные о турнире и каждом матче, профили команд, а также использованные при анализе эксклюзивные видеоматериалы.
На ЧМ-2018 руководителем Группы технического анализа был Карлос Альберто Паррейра, а в состав Группы вошли Марко ван Бастен (Директор FIFA по техническому развитию), Эммануэль Амунеке, Бора Милутинович, Энди Роксбург и Паскаль Цубербюлер, специалист по игре вратарей в отделе FIFA по техническому развитию. Работу Группы курировал Департамент FIFA по развитию игроков и тренеров во главе с Бранимиром Уевичем.
Основные выводы отчета:
- Команда с самым высоким показателем владения мячом (Испания, 69%) не сумела выйти в одну восьмую финала, а чемпион мира сборная Франции заняла лишь 19 место по владению мячом.
- Футболисты сборной Сербии бегали больше всех на турнире, пробежав в среднем по 113 км за игру. Для сравнения, Франция по этому показателю стала 28-й: ее игроки в среднем пробегали за матч 101 км.
- Резко выросла эффективность ударов из-за пределов штрафной: каждый 29-й удар с дальней дистанции становился результативным, в то время как на ЧМ-2014 для гола требовалось 42 дальних удара.
- На ЧМ-2018 гол забивался с одного углового из 29. На ЧМ-2010 это происходило один раз из 61, а на ЧМ-2014 — один раз из 36. Повышение эффективности действий при угловых было заметно и на стадии плей-офф: голевым становился каждый 31-й розыгрыш (41 на ЧМ-2014).
Менее заметной на этом Чемпионате мира FIFA была роль плеймейкеров. Вероятно, это связано с тактикой, использованной командами. Однако необходимо отметить нескольких игроков, отличившихся на этой позиции. Прекрасную игру показал француз Поль Погба, но всех превзошел Лука Модрич.
"Как было сказано на недавней Футбольной конференции FIFA в Лондоне, отчет Группы технического анализа в этот раз выстроен по-новому. Это современный инструмент, дающий детальное представление о том, как строится игра. Кроме того, это еще один пример того, как FIFA использует современные технологии для анализа игры", — сказал заместитель генерального секретаря FIFA по футбольным вопросам Звонимир Бобан.
Полный отчет Группы технического анализа о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 можно прочитать на официальном сайте организации.
FIFA
На ЧМ-2018 руководителем Группы технического анализа был Карлос Альберто Паррейра, а в состав Группы вошли Марко ван Бастен (Директор FIFA по техническому развитию), Эммануэль Амунеке, Бора Милутинович, Энди Роксбург и Паскаль Цубербюлер, специалист по игре вратарей в отделе FIFA по техническому развитию. Работу Группы курировал Департамент FIFA по развитию игроков и тренеров во главе с Бранимиром Уевичем.
Основные выводы отчета:
- Команда с самым высоким показателем владения мячом (Испания, 69%) не сумела выйти в одну восьмую финала, а чемпион мира сборная Франции заняла лишь 19 место по владению мячом.
- Футболисты сборной Сербии бегали больше всех на турнире, пробежав в среднем по 113 км за игру. Для сравнения, Франция по этому показателю стала 28-й: ее игроки в среднем пробегали за матч 101 км.
- Резко выросла эффективность ударов из-за пределов штрафной: каждый 29-й удар с дальней дистанции становился результативным, в то время как на ЧМ-2014 для гола требовалось 42 дальних удара.
- На ЧМ-2018 гол забивался с одного углового из 29. На ЧМ-2010 это происходило один раз из 61, а на ЧМ-2014 — один раз из 36. Повышение эффективности действий при угловых было заметно и на стадии плей-офф: голевым становился каждый 31-й розыгрыш (41 на ЧМ-2014).
Менее заметной на этом Чемпионате мира FIFA была роль плеймейкеров. Вероятно, это связано с тактикой, использованной командами. Однако необходимо отметить нескольких игроков, отличившихся на этой позиции. Прекрасную игру показал француз Поль Погба, но всех превзошел Лука Модрич.
"Как было сказано на недавней Футбольной конференции FIFA в Лондоне, отчет Группы технического анализа в этот раз выстроен по-новому. Это современный инструмент, дающий детальное представление о том, как строится игра. Кроме того, это еще один пример того, как FIFA использует современные технологии для анализа игры", — сказал заместитель генерального секретаря FIFA по футбольным вопросам Звонимир Бобан.
Полный отчет Группы технического анализа о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 можно прочитать на официальном сайте организации.
FIFA
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