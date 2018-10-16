Французы 19-е по владению мячом и 28-е по пробегу за матч - ФИФА опубликовала отчет о Чемпионате мира в России

Группа технического анализа FIFA(TSG) опубликовала отчет о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018, в который вошли подробные статистические данные о турнире и каждом матче, профили команд, а также использованные при анализе эксклюзивные видеоматериалы.На ЧМ-2018 руководителем Группы технического анализа был Карлос Альберто Паррейра, а в состав Группы вошли Марко ван Бастен (Директор FIFA по техническому развитию), Эммануэль Амунеке, Бора Милутинович, Энди Роксбург и Паскаль Цубербюлер, специалист по игре вратарей в отделе FIFA по техническому развитию. Работу Группы курировал Департамент FIFA по развитию игроков и тренеров во главе с Бранимиром Уевичем.- Команда с самым высоким показателем владения мячом (Испания, 69%) не сумела выйти в одну восьмую финала, а чемпион мира сборная Франции заняла лишь 19 место по владению мячом.- Футболисты сборной Сербии бегали больше всех на турнире, пробежав в среднем по 113 км за игру. Для сравнения, Франция по этому показателю стала 28-й: ее игроки в среднем пробегали за матч 101 км.- Резко выросла эффективность ударов из-за пределов штрафной: каждый 29-й удар с дальней дистанции становился результативным, в то время как на ЧМ-2014 для гола требовалось 42 дальних удара.- На ЧМ-2018 гол забивался с одного углового из 29. На ЧМ-2010 это происходило один раз из 61, а на ЧМ-2014 — один раз из 36. Повышение эффективности действий при угловых было заметно и на стадии плей-офф: голевым становился каждый 31-й розыгрыш (41 на ЧМ-2014).Менее заметной на этом Чемпионате мира FIFA была роль плеймейкеров. Вероятно, это связано с тактикой, использованной командами. Однако необходимо отметить нескольких игроков, отличившихся на этой позиции. Прекрасную игру показал француз Поль Погба, но всех превзошел Лука Модрич."Как было сказано на недавней Футбольной конференции FIFA в Лондоне, отчет Группы технического анализа в этот раз выстроен по-новому. Это современный инструмент, дающий детальное представление о том, как строится игра. Кроме того, это еще один пример того, как FIFA использует современные технологии для анализа игры", — сказал заместитель генерального секретаря FIFA по футбольным вопросам Звонимир Бобан.Полный отчет Группы технического анализа о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 можно прочитать на официальном сайте организации.