Напомним, что на домашнем мундиале сборная России пробилась в четвертьфинал, в котором уступила команде Хорватии.
- Что касается организации, это был превосходный чемпионат. Я участвую в организации ЧМ с 1975 года и с уверенностью могу сказать, что этот турнир был организован прекрасно. Каждый должен признать, что Россия — чемпион по организации спортивных соревнований.
Подготовку начинают президент FIFA и министр спорта страны-хозяйки. В России это был Виталий Мутко — квалифицированный специалист, также в его распоряжении был очень эффективный председатель оргкомитета Алексей Сорокин. Если у вас есть благословение Владимира Путина, всё должно быть хорошо и пройдёт отлично, - приводят "Известия" слова Блаттера.
Блаттер: я отстранен от футбола не из-за России
Блаттер - о ЧМ-18: Россия — чемпион по организации спортивных соревнований
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал уровень чемпионата мира, который прошел в России в 2018 году.
Фото: FIFA
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