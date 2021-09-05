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Гус Тиль сыграл за сборную Голландии. В "Спартаке" его считали самым провальным трансфером в истории

Такой Тиль пригодился бы тонущему "Спартаку"
Перед сезоном 21/22 у "красно-белых" были проблемы с заявкой на сезон. В клубе находилось слишком много легионеров, поэтому от некоторых иностранцев пришлось избавиться. Московский клуб решил эту проблему путем аренд: Крал отправился в "Вест Хэм", который в дальнейшем выкупит чеха, Педро Роша – в "Атлетико Паранаэнсе", Урунов – в "Уфу", а Гус Тиль продлил контракт до 2024 и отправился в аренду в "Фейеноорд". В отличие от трех других легионеров из этого списка, в "Спартаке" надеются на развитие молодого голландца. Прогресс Тиля не заставил себя долго ждать: во вчерашней игре против Черногории Гус дебютировал за сборную Голландии, заменив на 83-й минуте де Йонга.

Тиль провалился в "Спартаке" и "Фрайбурге", но реанимировал карьеру в "Фейеноорде"


Голландец перешел в московский клуб за 18 млн евро. Тогда этот трансфер выглядел перспективно: у "Спартака" не было атакующего полузащитника, Гус провел сильный сезон в Эредивизи и стал капитаном АЗ в 20 лет. Игрок, за которого заплатили такую сумму, должен как минимум сразу влиться в основной состав и стать одним из лидеров на поле. Тилю это удалось: в первых трех матчах у голландца было 1+2 в графе голов и ассистов. Однако потом Гус потерялся на поле: играл много, но иногда выпадал из игры и не понимал партнеров по команде. В сентябре 2019 Кононова уволили, на его место пришел Тедеско, которому Тиль не пригодился, и голландец выходил на замену на последних минутах матча. Это не устраивало молодого игрока, которому нужно игровое время, поэтому "Спартак" отправил Гуса во Фрайбург.

В Германии у Тиля тоже не задалось. "Фрайбург" редко играл с центральным атакующим полузащитником, чаще подстраиваясь под соперников. 4-4-2 и 5-2-2-1 – самые популярные схемы, в которых места Тилю не находилось. Если же немецкий клуб играл по 4-2-3-1, то место десятки занимал капитан Ларс Штиндл. Пришлось игроку "Спартака" выступать за вторую команду "Фрайбурга", за которую полузащитник провел 7 матчей и забил 4 гола.

После сезона в немецком клубе Тиль вернулся в "Спартак", где продлил контракт и уехал в очередную аренду. На этот раз полузащитник отправился в чемпионат, в котором он вырос. С адаптацией у Гуса не было проблем – футболист сразу попал в основной состав и начал забивать один гол за другим. В отборе Лиги Конференций Тиль оформил хет-трик в ворота "Дриты", а также отличился в играх против "Люцерна" и "Эльфсборга". В списке бомбардиров отбора Лиги Конференций голландец идет на втором месте. В Эредивизи Тиль тоже не молчит: забил гол в ворота "Виллема II".

Гус Тиль сыграл за сборную Голландии. В "Спартаке" его считали самым провальным трансфером в истории

Тиль столкнулся с морем критики: досталось от фанатов, но самый большой удар прилетел от Заремы


Трансфер Гуса критиковали все кому не лень: фанаты делали списки худших трансферов клуба и ставили голландца на первое место, Аленичев в интервью "Чемпионату" сказал, что Тиль – провальный трансфер, Денис Глушаков в целом охарактеризовал летнее трансферное окно 2019, заявив, что теперь "красно-белым" нужно "расчищать завалы" после столь плохих покупок. Однако Зарема переплюнула всех других хейтеров футболиста и выдала несколько ярких цитат. Жена Федуна назвала Тиля "троянским конем для Томаса (Цорна – прим.)", сказала о просьбе купить из Голландии Караваева, а не капитана АЗ и заявила, что ей жалко выбрасывать такие деньги за игрока, который не приспособлен к российскому футболу.

Однако Тиль начал забивать голы в "Фейеноорде", и негативные комментарии сменились положительными. Несколько дней назад Рональд де Бур в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что голландца неправильно использовали в "Спартаке", но сейчас он находится в "своей" команде, где тренер понимает лучшие качества "игрока.


В мае этого года Тилю предложили выступать за сборную Замбии – Гус отказался и сделал правильно


Тиль родился в Замбии, но жил в африканской стране не больше года. Все из-за необычной работы его отца, который ездил по развивающимся странам и помогал им развить инфраструктуру. Поэтому совсем юный Гус часто путешествовал по восточному побережью континента. Когда мальчику было три года, семья переехала в Нидерланды, откуда больше не уезжала. В возрасте 12-ти лет Тиля взяли в академию АЗ.

Тиль пошел долгой и сложной дорогой, но после дебюта в матче против Черногории становится понятно – полузащитник "Спартака" не ошибся. Гусу придется непросто, ведь в сборной Голландии традиционно большое количество атакующих полузащитников. Однако, если Тиль продолжит феерить, то у "Спартака" будут все шансы отбить вложенные в игрока деньги.

Фото: Getty Images/ ANP Sport;

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Теги: Тил Спартак Нидерланды
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