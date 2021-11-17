Колосков сомневается, что УЕФА станет рассматривать инцидент с флагом России на матче Украины с Боснией и Герцеговиной

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал историю с российским флагом на трибуне сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины.

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В ходе матча Украина - Босния и Герцеговина (2:0) фанаты хозяев вывесили перевернутый флаг России. Боснийцы приняли его за флаг Сербии и начали потасовку.



Напомним, Украина после победы в этом матче пробилась в стыковые матчи за право пробиться на ЧМ-2022 в Катаре, войдя в число несеяных команд. В число возможных соперников подопечных Петракова входят: Италия, Португалия, Шотландия, Швеция и Уэльс. "Подождем реакции УЕФА. Но, на мой взгляд, вероятность того, что они обратят внимание на произошедшее, крайне мала, если говорить начистоту. Поймите, Союз европейских футбольных ассоциаций просто не занимается такими мелкими вещами", - цитирует Колоскова RT В ходе матча Украина - Босния и Герцеговина (2:0) фанаты хозяев вывесили перевернутый флаг России. Боснийцы приняли его за флаг Сербии и начали потасовку.Напомним, Украина после победы в этом матче пробилась в стыковые матчи за право пробиться на ЧМ-2022 в Катаре, войдя в число несеяных команд. В число возможных соперников подопечных Петракова входят: Италия, Португалия, Шотландия, Швеция и Уэльс.