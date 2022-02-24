Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Динамо Загреб
1 - 0 1 0
СевильяЗавершен
Олимпиакос
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Лацио
2 - 2 2 2
ПортуЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 3 1 3
РБ ЛейпцигЗавершен
Наполи
1 - 2 1 2
Барселона1 тайм
П1 6.75X 3.95П2 1.5
Рейнджерс
0 - 0 0 0
Боруссия Д1 тайм
П1 2.15X 3.45П2 3.15
Бетис
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
П1 2.2X 3.2П2 3.35
Брага
0 - 0 0 0
Шериф1 тайм
П1 2.2X 3.2П2 3.35

Лига конференций УЕФА

Карабах
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Раннерс
1 - 3 1 3
Лестер СитиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
0 - 1 0 1
Вулверхэмптон1 тайм
П1 3.2X 3П2 2.38
Сделать ставку

Инфантино: ФИФА надеется, что стыковые матчи за выход на ЧМ пройдут по расписанию

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассчитывает на проведение стыковых матчей к ЧМ-2022 по расписанию.
Фото: Getty Images
"Призываем к конструктивному диалогу. Мы солидарны с пострадавшими в этом конфликте. В этой ситуации футбол не является приоритетом, но мы продолжим следить за ситуацией. Надеемся, что стыковые матчи за выход на чемпионат мира, которые должны скоро пройти, всё же состоятся по расписанию. ФИФА важно, что те, кто могут принять решения, примут их как можно раньше", - цитирует Инфантино Матч ТВ.

Напомним, сегодня появилась информация, что сборные Польши, Чехии и Швеции готовят совместное заявление об отказе играть против сборной России в стыковых матчах к чемпионату мира. Ранее также сообщалось, что сборная Польши планирует запросить перенос матча с Россией на нейтральное поле.

Сборная России по расписанию должна играть с Польшей 24 марта на "ВТБ Арене" в Москве. В случае победы над Польшей, сборная России выйдет на победителя пары Швеция - Чехия в финальном матче, в котором будет разыграна единственная путевка на ЧМ.




Теги: Инфантино ФИФА Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Малиновский показал майку с надписью "Нет войне на Украине" после гола в ворота "Олимпиакоса"
Игроки "Наполи" и "Барселоны" вышли на матч с баннером, призывающим остановить войну 1
"Порту" выбил "Лацио" из Лиги Европы
"Севилья" с минимальным счетом уступила загребскому "Динамо", но прошла в 1/8 Лиги Европы
"РБ Лейпциг" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" и вышел в 1/8 Лиги Европы 1
"Аталанта" разгромила "Олимпиакос". Малиновский оформил дубль 1
Гендиректор "Динамо" - о передаче акций клуба: работаем и будем продолжать работать в штатном режиме 1
Одоевский - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Бетисом". Ракицкий остался в запасе 9
ВТБ отдал Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо" пакет акций клуба 3
Ордец: всем сердцем и душой с Украиной. Нет войне 5
Инфантино: ФИФА надеется, что стыковые матчи за выход на ЧМ пройдут по расписанию 1
Агент Языджи: Юсуф счастлив в ЦСКА. Об уходе не может быть и речи
Азмун впервые провел тренировку в общей группе "Байера"
Великобритания вводит санкции против ВТБ и Аэрофлота 1
Шапи-Сулейманов попал в ДТП в Турции
Семшов: мы можем рассчитывать на то, что "Зенит" удачно сыграет с "Бетисом" 4
Агент Языджи: Юсуф счастлив быть частью ЦСКА. Об уходе из клуба речи быть не может
Петербург лишат финала ЛЧ, «Шальке» убрал логотип «Газпрома». Как футбольный мир реагирует на российскую операцию в Донбассе 8
СМИ: Мбаппе вновь отклонил предложение "ПСЖ" о продлении контракта
Полные итоги зимнего трансферного окна в РПЛ. Часть 1 («Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и другие клубы топ-8) 6
Талалаев заявил, что "Ахмат" в полном составе возвращается в Россию со сборов
Лукаку готов пойти на уменьшение зарплаты ради возвращения в "Интер"
Де Дзерби: футболисты "Шахтера" видят во мне лидера, но сейчас мне нелегко
Официально: Польша, Швеция и Чехия попросили ФИФА перенести стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 из России 12
Адамов: первый шаг - победа в РПЛ с "Зенитом". Остальное придет через чемпионство
Источник: сборные Польши, Швеции и Чехии планируют отказаться играть с Россией в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 33
ЦСКА в полном составе возвращается в Москву после завершения сборов
УЕФА выразил обеспокоенность из-за ситуации на Украине 2
Орлов: если игроки "Зенита" не проявят себя в матче с "Бетисом", надо менять полкоманды 6
Газизов: буду думать, стоит ли подавать протест на решение комитета по этике 1
Все новости
-