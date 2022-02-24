Инфантино: ФИФА надеется, что стыковые матчи за выход на ЧМ пройдут по расписанию

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассчитывает на проведение стыковых матчей к ЧМ-2022 по расписанию.

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Напомним, сегодня появилась информация, что сборные Польши, Чехии и Швеции готовят совместное заявление об отказе играть против



Сборная России по расписанию должна играть с Польшей 24 марта на "ВТБ Арене" в Москве. В случае победы над Польшей, сборная России выйдет на победителя пары Швеция - Чехия в финальном матче, в котором будет разыграна единственная путевка на ЧМ.





"Призываем к конструктивному диалогу. Мы солидарны с пострадавшими в этом конфликте. В этой ситуации футбол не является приоритетом, но мы продолжим следить за ситуацией. Надеемся, что стыковые матчи за выход на чемпионат мира, которые должны скоро пройти, всё же состоятся по расписанию. ФИФА важно, что те, кто могут принять решения, примут их как можно раньше", - цитирует Инфантино Матч ТВ Напомним, сегодня появилась информация, что сборные Польши, Чехии и Швеции готовят совместное заявление об отказе играть против сборной России в стыковых матчах к чемпионату мира. Ранее также сообщалось, что сборная Польши планирует запросить перенос матча с Россией на нейтральное поле.Сборная России по расписанию должна играть с Польшей 24 марта на "ВТБ Арене" в Москве. В случае победы над Польшей, сборная России выйдет на победителя пары Швеция - Чехия в финальном матче, в котором будет разыграна единственная путевка на ЧМ.