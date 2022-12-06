Ловрен: Малком и Мостовой поздравили с выходом в 1/4 финала ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии и "Зенита
" Деян Ловрен рассказал о том, кто из одноклубников поздравил его с выходом в четвертьфинал ЧМ-2022.
- Многие ребята из "Зенита
" написали мне и поздравили с победой! Кто? Малком и Мостовой точно, - приводит слова Ловрена "Чемпионат"
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Сборная Хорватии вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв Японию с серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1). Защитник "Зенита" Деян Ловрен провел все 120 минут и отдал результативную передачу на Ивана Перишича. В четвертьфинале мундиаля подопечные Златко Далича встретятся с Бразилией.