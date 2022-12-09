Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Хорватия
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142)
БразилияЗавершен
Нидерланды
22:00
АргентинаНе начат
П1 3.65X 3.15П2 2.24
Реклама лига ставок Сделать ставку

Карпин: Россия не была бы мальчиками для битья на ЧМ-2022

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник сборной России высказался о том, как бы национальная команды выступила бы на ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
- По поводу выхода из группы точно не уверен. Многое зависело бы от группы, от формы игроков, какие были бы футболисты, количество травм. То, что не были бы мальчиками для битья, думаю, да, - приводит комментарий Карпина Sport24.

Россия заняла второе место в своей группе в отборочном раунде к ЧМ-2022. В последнем матче подопечные Карпина уступили Хорватии со счетом 0:1 и вышли в стыковые матчи. Там соперниками нашей сборной должны были стать Польша, Чехия и Швеция. Но Россию отстранили от участия в турнире.

Этой осенью национальная команды страны провела три товарищеских поединка. Россия обыграла Киргизию(2:1) и дважды сыграла вничью – с Таджикистаном и Узбекистаном. Оба матча закончились со счетом 0:0.


Карпин Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Хорватия сенсационно выбила сборную Бразилии с ЧМ-2022 по пенальти и прошла в полуфинал 39
Тренер сборной Марокко: почему африканцам нужно играть здорово, а потом проигрывать? За нами - континент
Неймар сравнялся с Пеле по количеству голов за сборную Бразилии
Record: игроки сборной Португалии недовольны, что Роналду взял с собой на ЧМ-2022 менеджера 1
Ливакович установил рекорд сборной Хорватии на ЧМ по сейвам. Голкипер отразил 8 ударов Бразилии
Экс-наставник Бельгии Мартинес может возглавить сборную Мексики
Агент Лунева – о будущем игрока: рассматриваем Англию, включая Чемпионшип, Шотландию
Metaratings : "Спартаку" был предложен защитник "Ботафого" Адриелсон. Клуб не заинтересовался 1
Игрок "Ростова" Миронов: "Зенит" еще не чемпион, мы можем их догнать 2
Губерниев - о паспорте РФ для Промеса: если мы настолько плохи, что берем преступника, то окей 25
ЦСКА опубликовал план зимних сборов, в числе соперников по спаррингам - датский "Вайле", "Динамо" и "Ахмат"
Зарема – о российском гражданстве Промеса: Квинси уже давно свой 3
"РБ Спорт": переход в Азиатскую конфедерацию обсудят на исполкоме 23 декабря 1
Bobsoccer: "Зенит" предложит Ловрену новый контракт 1
Наставник Марокко Реграги: буду доволен, если Роналду не сыграет с нами