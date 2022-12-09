Карпин: Россия не была бы мальчиками для битья на ЧМ-2022

Наставник сборной России
высказался о том, как бы национальная команды выступила бы на ЧМ-2022.
- По поводу выхода из группы точно не уверен. Многое зависело бы от группы, от формы игроков, какие были бы футболисты, количество травм. То, что не были бы мальчиками для битья, думаю, да, - приводит комментарий Карпина Sport24
.
Россия заняла второе место в своей группе в отборочном раунде к ЧМ-2022. В последнем матче подопечные Карпина уступили Хорватии со счетом 0:1 и вышли в стыковые матчи. Там соперниками нашей сборной должны были стать Польша, Чехия и Швеция. Но Россию отстранили от участия в турнире.
Этой осенью национальная команды страны провела три товарищеских поединка. Россия обыграла Киргизию(2:1) и дважды сыграла вничью – с Таджикистаном и Узбекистаном. Оба матча закончились со счетом 0:0.