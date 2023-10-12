- Нам надо спокойно оценить ситуацию и подумать, что делать дальше. Приходят мысли об уходе в Азию. Раз УЕФА так себя ведет, это может продлиться очень долго. Где гарантии, что, когда СВО закончится, бойкот снова не начнется и мы опять не будем в изоляции? Не УЕФА управляет федерациями, а наоборот. В Азии есть Япония, Корея, Австралия, которые наверняка тоже не будут играть с Россией? Там не так много стран, которые категорично высказывают свою точку зрения по поводу России. И я не думаю, что они могут влиять на работу Азиатской конфедерации. Думаю, там могут навести порядок и указать на соответствующее место тем, кто высказывается. В Европе этого, к сожалению, сделать не могут, - передает слова Кирьякова "РБ Спорт".
10 октября пресс-служба УЕФА сообщила об отмене допуска к международным соревнованиям для юношеских сборных России до 17 лет, отменив собственное ранее принятое решение о допуске. При этом в условия допуска входила игра без национального флага, герба и официальной формы сборной России за пределами Российской Федерации. Ряд федераций европейских стран заявил о бойкотировании матчей со сборными России любых возрастов. После этго исполком УЕФА принял решение отменить допуск российских команд к турнирам.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные не участвуют в международных турнирах из-за решения об отстранении, принятого УЕФА по политическим причинам. Команды РПЛ пропускают уже второй полный еврокубковый сезон, сборная России не сыграла в очередной Лиге наций и не была допущена к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024, из-за чего пропустит и сам Чемпионат Европы.
Кирьяков: приходят мысли об уходе в Азию, раз УЕФА так себя ведет. В АФК могут навести порядок
Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказал мысль о желательности перехода России из УЕФА в АФК - Азиатскую конфедерацию.
Фото: РПЛ