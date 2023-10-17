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Сборная Афганистана в отсутствии тренера вышла в отборочный турнир ЧМ-2026

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Сборная Афганистана обыграла Монголию и вышла в групповою стадию отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.
Фото: Getty Images
В Улан-Баторе сегодня состоялся очередной матч за право сыграть в групповом этапе чемпионата мира 2026 года. Там сборная Афганистана одолела команду Монголии со счетом 1:0 благодаря голу Фаршада Нора. Отметим, что победители вышли на эту игру без главного тренера, с которым они поссорились до стартового свистка.

Таким образом, сборная Афганистана пробилась в групповой этап отбора ЧМ-2026. Теперь ей предстоит сыграть со сборными Катара, Индии и Кувейта.


Сборная Афганистана
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