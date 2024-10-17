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"Пусть этот журналист идет работать на стройку". Черданцев назвал провокацией инцидент между Черчесовым и журналистом

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Георгий Черданцев, известный комментатор, высказался по поводу инцидента, который произошел после матча с участием сборной Казахстана.
Фото: Сборная Казахстана по футболу
Напомним, Казахстан на прошлой неделе уступил с минимальным счетом Словении (0:1). На пресс-конференции после матча один из журналистов задал наставнику национальной команды Станиславу Черчесову вопрос на казахском языке, после чего тренер спросил у него: "Ты по-французски сейчас говоришь?". В результате Черчесов был оштрафован, с ним также провели разъяснительную беседу.

- Человек, задающий вопрос, знает русский язык. Чего он хотел этим добиться? Чтобы 61-летний заслуженный специалист занимался изучением иностранного языка?

Тому же Манчини наверняка тоже задают вопросы на арабском языке, но их переводят. И если ты журналист, то ты должен знать как минимум английский язык. Иначе что ты делаешь в профессии? Это не журналистика, а чистой воды провокация. Пусть этот журналист идет работать на стройку, - передает слова Черданцева "Матч ТВ".

Казахстан под руководством Черчесова сыграл в четырех матчах, в которых один раз добился ничьей и уступил в трех играх. При этом национальная команда Казахстана не забила ни одного гола в этих встречах.

Георгий Черданцев Станислав Черчесов Сборная Казахстана
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