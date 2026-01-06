Россиянин из "МЮ" объяснил, почему не играет за сборную России

Полузащитник молодёжной команды "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов рассказал о своём дебюте за юношескую сборную Англии и объяснил, почему на данный момент выступает именно за неё.

Фото: Getty Images

Футболист отметил, что для него важно регулярно играть на международной арене и развиваться на самом высоком уровне. Именно этот фактор, по его словам, стал ключевым при принятии решения на текущем этапе карьеры. При этом Ибрагимов подчеркнул, что связь с Россией для него остаётся значимой, и он не исключает вариант смены сборной в будущем.



- Россия - это моя родина. Играть на своей родине, со своими пацанами - это было бы лучше. Но сейчас я играю за Англию, потому что Англия выступает везде сейчас, а Россия - нет, - заявил Ибрагимов на ютуб-канале Nobel.



Ибрагимов также рассказал, что дебют за Англию U-15 стал для него эмоционально особенным моментом. Он отметил, что быстро нашёл общий язык с партнёрами по команде.



17-летний Амир Ибрагимов является уроженцем Дагестана. В 2019 году он вместе с семьёй переехал в Англию, а спустя два года присоединился к академии "Манчестер Юнайтед". На международном уровне футболист уже имеет опыт выступлений за юношеские сборные Англии до 15 и до 16 лет.