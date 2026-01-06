Россиянин из "МЮ" объяснил, почему не играет за сборную России

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Два французских клуба хотят арендовать полузащитника "Краснодара" - L'Equipe
Президент РФС: большинство стран будут рады нашему возвращению
5
"Зенит" отказался продавать Жерсона за 27 млн евро - источник
7
Саудовский клуб нацелен на нападающего "Зенита" - источник
1
Журналист Оливейра сообщил, сколько "Зенит" потратил на Жерсона
12
Главные новости
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Россиянин из "МЮ" объяснил, почему не играет за сборную России
Сегодня, 02:37
Полузащитник молодёжной команды "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов рассказал о своём дебюте за юношескую сборную Англии и объяснил, почему на данный момент выступает именно за неё.
Фото: Getty Images
Футболист отметил, что для него важно регулярно играть на международной арене и развиваться на самом высоком уровне. Именно этот фактор, по его словам, стал ключевым при принятии решения на текущем этапе карьеры. При этом Ибрагимов подчеркнул, что связь с Россией для него остаётся значимой, и он не исключает вариант смены сборной в будущем.
- Россия - это моя родина. Играть на своей родине, со своими пацанами - это было бы лучше. Но сейчас я играю за Англию, потому что Англия выступает везде сейчас, а Россия - нет, - заявил Ибрагимов на ютуб-канале Nobel.
Ибрагимов также рассказал, что дебют за Англию U-15 стал для него эмоционально особенным моментом. Он отметил, что быстро нашёл общий язык с партнёрами по команде.
17-летний Амир Ибрагимов является уроженцем Дагестана. В 2019 году он вместе с семьёй переехал в Англию, а спустя два года присоединился к академии "Манчестер Юнайтед". На международном уровне футболист уже имеет опыт выступлений за юношеские сборные Англии до 15 и до 16 лет.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Манчестер Юнайтед
Сборная Англии
Сборная России
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
-1