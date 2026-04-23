Правительство Ирана приняло решение об участии сборной на ЧМ-2026

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани высказалась об участии сборной на ЧМ-2026.
Фатеме Мохаджерани заявила о готовности сборной Ирана сыграть на ЧМ-2026.

"Министерство по делам молодежи и спорта объявило о полной готовности нашей национальной футбольной команды к участию в чемпионате мира 2026 года в США по распоряжению министра", - приводит слова Мохаджерани AP.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не может обеспечить безопасность национальной команды на территории страны.

Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня, финал запланирован на 19 июля. Турнир пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

