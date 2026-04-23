Правительство Ирана приняло решение об участии сборной на ЧМ-2026

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани высказалась об участии сборной на ЧМ-2026.

"Министерство по делам молодежи и спорта объявило о полной готовности нашей национальной футбольной команды к участию в чемпионате мира 2026 года в США по распоряжению министра", - приводит слова Мохаджерани AP.

Фатеме Мохаджерани заявила о готовности сборной Ирана сыграть на ЧМ-2026.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не может обеспечить безопасность национальной команды на территории страны.Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня, финал запланирован на 19 июля. Турнир пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.