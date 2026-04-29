Газзаев: уверен, что к отбору на ЧМ-2030 наша сборная вернется

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о сборной России.
Фото: РФС
Российский специалист заявил, что национальная команда России проводит товарищеские матчи с соперниками высокого уровня.

"Хорошие спарринг-партнеры, учитывая, что мы до сих пор находимся в изоляции, нам все равно удается проводить матчи с соперниками высокого уровня. Это очень важно, потому что сборная должна быть стабильна.

Уверен, что к следующему отборочному циклу к чемпионату мира наша сборная вернется", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".

В марте 2026 года сборная России одержала победу над Никарагуа со счетом 3:1 и сыграла вничью с Мали (0:0). В июне подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи с тремя национальными командами: Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

