Стало известно решение по визам для сборной Ирана

Сборная Ирана сможет выступить на чемпионате мира 2026 года.

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Как сообщает Daily Mail, игрокам национальной команды начали выдавать визы для въезда в США, а процесс оформления необходимых документов близок к завершению.



По информации источника, разрешение на въезд получат не только футболисты, но также тренеры и сотрудники сборной. Ранее участие иранцев в мировом первенстве вызывало вопросы на фоне напряжённых отношений между Ираном и США.



На групповом этапе мундиаля сборная Ирана встретится с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.