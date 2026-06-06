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Стало известно решение по визам для сборной Ирана

Сборная Ирана сможет выступить на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Как сообщает Daily Mail, игрокам национальной команды начали выдавать визы для въезда в США, а процесс оформления необходимых документов близок к завершению.

По информации источника, разрешение на въезд получат не только футболисты, но также тренеры и сотрудники сборной. Ранее участие иранцев в мировом первенстве вызывало вопросы на фоне напряжённых отношений между Ираном и США.

На групповом этапе мундиаля сборная Ирана встретится с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

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