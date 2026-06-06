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Заварзин оценил шансы Аргентины защитить титул чемпиона мира

Юрий Заварзин сомневается, что сборная Аргентины сумеет сохранить титул чемпиона мира на турнире 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению функционера, действующие обладатели трофея входят в число главных претендентов на успех, однако преимущество в борьбе за золото он отдаёт ведущим европейским сборным.

- Сборная Аргентины, конечно, является одним из фаворитов чемпионата. Но мне кажется, что сильные европейские команды будут иметь преимущество перед южноамериканскими сборными, - передаёт слова Заварзина "Матч ТВ".

Среди главных претендентов на титул эксперт выделил Испанию, Францию и Англию. Ранее суперкомпьютер Opta также назвал испанскую национальную команду главным фаворитом предстоящего мирового первенства.

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