Кечинов оценил шансы "Спартака" в борьбе за золото РПЛ

Валерий Кечинов считает, что московский "Спартак" способен навязать борьбу за чемпионский титул в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению ветерана "красно-белых", команда уже доказала, что готова конкурировать с главными фаворитами первенства.

- Как показала вторая половина прошлого сезона и матч за Суперкубок, "Спартак" готов полноценно бороться за золотые медали. Наравне с "Зенитом" и "Краснодаром". Игра наладилась, состав стабилизировался у "красно-белых", футболисты уже понимают, что от них хочет Карседо, - приводит слова Кечинова "Матч ТВ".

Минувший сезон москвичи завершили победой в Кубке России, а в чемпионате страны финишировали на четвёртой строчке.

В матче за Суперкубок России "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в основное время (1:1), но уступил петербуржцам в серии пенальти - 2:4.

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