Кечинов оценил шансы "Спартака" в борьбе за золото РПЛ

Фото: ФК "Спартак"

- Как показала вторая половина прошлого сезона и матч за Суперкубок, " Спартак " готов полноценно бороться за золотые медали. Наравне с " Зенитом " и "Краснодаром". Игра наладилась, состав стабилизировался у "красно-белых", футболисты уже понимают, что от них хочет Карседо, - приводит слова Кечинова "Матч ТВ"

По мнению ветерана "красно-белых", команда уже доказала, что готова конкурировать с главными фаворитами первенства.Минувший сезон москвичи завершили победой в Кубке России, а в чемпионате страны финишировали на четвёртой строчке.В матче за Суперкубок России "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в основное время (1:1), но уступил петербуржцам в серии пенальти - 2:4.