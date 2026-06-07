Корнеев - о ЧМ-2026: у Бразилии есть шанс выиграть турнир

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- Бразильцы имеют шансы выиграть мировое первенство в шестой раз в истории, на мой взгляд, только благодаря Карло Анчелотти, способному правильно мотивировать звёзд бразильского футбола, - приводит слова Корнеева "РБ Спорт"

Корнеев высказал мнение, что сборная Бразилии может рассчитывать на успешный турнир.Чемпионат мира стартует 11 июня. В матче открытия хозяева турнира мексиканцы встретятся со сборной ЮАР.