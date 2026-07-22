Корнаухов прокомментировал возможный переход Бориско в ЦСКА

Фото: ФК "Балтика"

- В "Балтике" он был на самом высоком уровне и это был один из лучших вратарей в прошлом году. Но опять же, мы говорим про переход, где критерии могут быть другими, и придётся начинать всё заново (в плане конкуренции). В ЦСКА ему будет сложнее, - цитирует Корнаухова "Советский спорт"

Бывший защитник "армейцев" считает, что в московском клубе вратарю придётся столкнуться с совершенно иным уровнем конкуренции, несмотря на успешную игру в прошлом сезоне.Ранее появилась информация, что ЦСКА намерен воспользоваться опцией выкупа 26-летнего голкипера, заплатив "Балтике" 180 миллионов рублей.Бориско защищает цвета калининградского клуба с 2019 года. В прошлом сезоне чемпионата России вратарь принял участие в 23 матчах и пропустил 11 мячей.