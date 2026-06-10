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Газзаев назвал главного претендента на победу на ЧМ-2026

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал команду, которую считает главным фаворитом чемпионата мира 2026 года.
Сборная Испании
По мнению специалиста, наибольшие шансы на победу в турнире имеет сборная Испании, которая за последние годы сформировала один из сильнейших составов в мировом футболе.

- Считаю фаворитом чемпионата мира Испанию, которая выиграла чемпионат Европы два года назад. У них очень сильные футболисты и отлично сыгранная команда, - приводит слова Газзаева "Спорт-Экспресс".

Мундиаль стартует уже в ближайшие дни и впервые пройдёт с участием 48 национальных команд. Матчи турнира примут США, Канада и Мексика.

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