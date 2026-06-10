В Мексике пытаются сорвать старт чемпионата мира

В Мексике накануне старта чемпионата мира 2026 года прошли акции протеста, участники которых выступили против проведения турнира и организовали шествие в направлении стадиона "Ацтека", где должен состояться матч открытия.



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По словам президента Мексики Клаудии Шейнбаум, протесты не повлияют на проведение встречи, которая состоится в ранее утверждённые сроки.



Чемпионат мира впервые в истории примут сразу три страны - США, Мексика и Канада. Турнир стартует 11 июня в Мехико, где хозяева соревнований встретятся со сборной ЮАР. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.