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В Мексике пытаются сорвать старт чемпионата мира
Сегодня, 20:58
В Мексике накануне старта чемпионата мира 2026 года прошли акции протеста, участники которых выступили против проведения турнира и организовали шествие в направлении стадиона "Ацтека", где должен состояться матч открытия.
Фото: Getty Images
По словам президента Мексики Клаудии Шейнбаум, протесты не повлияют на проведение встречи, которая состоится в ранее утверждённые сроки.
Чемпионат мира впервые в истории примут сразу три страны - США, Мексика и Канада. Турнир стартует 11 июня в Мехико, где хозяева соревнований встретятся со сборной ЮАР. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Сборная Мексики
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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