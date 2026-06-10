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Футболист "Зенита" Педро: у Бразилии есть все шансы на победу на ЧМ-2026

Вингер "Зенита" Педро поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года и оценил перспективы сборной Бразилии на предстоящем турнире.
Сборная Бразилии
По мнению бразильца, у пятикратных чемпионов мира есть всё необходимое для успешного выступления.

- Конечно, матчи ЧМ-2026 я тоже буду смотреть. Уверен, у Бразилии есть все шансы на победу: отличный состав и победоносный тренер, - приводит слова игрока "Чемпионат".

На групповом этапе мирового первенства бразильцам предстоит сыграть против сборных Марокко, Шотландии и Гаити. Чемпионат мира стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике.

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