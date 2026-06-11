Киньонес забил первый гол чемпионата мира - 2026

Сборная Мексики вышла вперёд в матче открытия чемпионата мира 2026 года против команды ЮАР.



Сборная Мексики

Счёт во встрече был открыт уже в дебюте первого тайма. На девятой минуте отличился нападающий мексиканцев Хулиан Киньонес, отправивший первый мяч нынешнего мундиаля в ворота соперника.



После забитого гола хозяева турнира повели со счётом 1:0. Поединок проходит на стадионе "Ацтека" в Мехико.