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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
1 - 0 1 0
ЮАР1 тайм

Киньонес забил первый гол чемпионата мира - 2026

Сборная Мексики вышла вперёд в матче открытия чемпионата мира 2026 года против команды ЮАР.
Сборная Мексики
Счёт во встрече был открыт уже в дебюте первого тайма. На девятой минуте отличился нападающий мексиканцев Хулиан Киньонес, отправивший первый мяч нынешнего мундиаля в ворота соперника.

После забитого гола хозяева турнира повели со счётом 1:0. Поединок проходит на стадионе "Ацтека" в Мехико.

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