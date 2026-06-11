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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
1 - 0 1 0
ЮАР1 тайм

40-летний Очоа установил уникальный рекорд чемпионатов мира

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа установил уникальное достижение в истории чемпионатов мира.
Фото: Getty Images
40-летний вратарь вошёл в заявку национальной команды на матч открытия ЧМ-2026 против ЮАР и стал первым футболистом, принявшим участие в шести чемпионатах мира.

При этом встречу на стадионе "Ацтека" опытный голкипер начал на скамейке запасных, однако сам факт попадания в заявку позволил ему установить исторический рекорд.

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