40-летний Очоа установил уникальный рекорд чемпионатов мира

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа установил уникальное достижение в истории чемпионатов мира.



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40-летний вратарь вошёл в заявку национальной команды на матч открытия ЧМ-2026 против ЮАР и стал первым футболистом, принявшим участие в шести чемпионатах мира.



При этом встречу на стадионе "Ацтека" опытный голкипер начал на скамейке запасных, однако сам факт попадания в заявку позволил ему установить исторический рекорд.